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الكويت.. سجن الشيخ المعتوق وآخرين في قضية "خلية العبدلي"

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الكويت.. سجن الشيخ المعتوق وآخرين في قضية
وسائل إعلام كويتية
الشيخ حسين المعتوق
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قضت محكمة الاستئناف الكويتية، بسجن الأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني، الشيخ حسين المعتوق وشخص آخر 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية التستر على مداني "خلية العبدلي".

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وتضمن حكم الاستئناف اليوم الاثنين، براءة 6 متهمين، وحبس اثنين آخرين لمدة 3 أشهر وحتى 6 أشهر، وحبس متهم آخر مع وقف عقوبته لمدة 3 سنوات، ووقف نظر استئناف لـ3 متهمين آخرين.

وكانت النيابة العامة في الكويت، قد وجهت إلى المعتوق والمتهم الثاني تهما بالتخابر مع إيران، بغرض تمكين المحكومين في قضية الخلية، من الهروب خارج البلاد بطريقة غير مشروعة.

وأدانت الكويت مطلع عام 2016، مجموعة تتألف من 25 كويتيا وإيراني واحد بالتجسس لصالح إيران وحزب الله اللبناني، و"ارتكاب أفعال من شأنها المساس بسلامة ووحدة أراضي الكويت"، بعد اكتشاف مخبأ أسلحة ومتفجرات في مداهمة لمزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية في  شهر أغسطس من عام 2015.

جدير بالذكر أن أزمة "خلية العبدلي" التي تصاعدت عام 2017، أعقبها تصنيف دول خليجية، "حزب الله" اللبناني تنظيما إرهابيا وفرضت عقوبات على بعض قادته.

المصدر: وكالات

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