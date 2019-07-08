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إضراب 7 أسرى فلسطينيين عن الطعام في السجون الإسرائيلية

أخبار العالم العربي

إضراب 7 أسرى فلسطينيين عن الطعام في السجون الإسرائيلية
AFP JACK GUEZ
(صورة أرشيفية)
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أعلن "نادي الأسير" الفلسطيني، أن سبعة معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بينهم فتاة أضربوا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم إداريا.

وأضاف النادي في بيان له: "أقدم الأسرى المضربين عن الطعام هما الأسيران جعفر عز الدين (48 عاما) وإحسان عثمان (21 عاما) حيث يواصلان الإضراب منذ 23 يوما وسط ظروف صحية صعبة يواجهانها داخل الزنازين".

وأوضح النادي في بيانه أن " آخر من انضم للإضراب عن الطعام الأسيرة فداء دعمس (25 عاما) وذلك يوم أمس".

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وقال النادي إن فداء "اعتقلت في مايو أيار 2018 بتهمة التحريض عبر "فيسبوك" وبعد انتهاء مدة محكوميتها البالغة 95 يوما جددت سلطات الاحتلال للمرة الثالثة أمر اعتقال بحقها كان الأول لستة أشهر والثاني لأربعة أشهر والأخير لشهرين".

وذكرت وكالة "رويترز"، أن إسرائيل تستخدم قانونا بريطانيا قديما يتيح لها احتجاز الفلسطينيين دون محاكمة بدعوى وجود ملف سري للمعتقل لمدة تتراوح بين شهرين وستة قابلة للتجديد.

المصدر: رويترز

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