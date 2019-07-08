روائي مصري شهير لـ"محمد صلاح": اجلس في البيت وشاهد رياض محرز

وجه الروائي المصري الشهير عمار علي حسن، رسالة قاسية للاعب منتخب مصر محمد صلاح، من خلال رده على الرسالة التي وجه فيها صلاح رسالة شكر لكل المصريين.

لا بأس.

حظ سعيد لاحقا.

لديك الآن فرصة لتجلس في بيتك وتشاهد زميلك هداف الدوري الإنجليزي الأسبق رياض محرز كيف يقاتل من أجل منتخب بلده الجزائر كأنه لاعب لا يزال في البدء، ويريد إثبات نفسه. — عمار علي حسن (@ammaralihassan) 7 июля 2019 г.

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وقال عمار في تعليقه على تغريدة اللاعب محمد صلاح: "لا بأس.. حظ سعيد لاحقا، لديك الآن فرصة لتجلس في بيتك وتشاهد زميلك هداف الدوري الإنجليزي الأسبق رياض محرز كيف يقاتل من أجل منتخب بلده الجزائر كأنه لاعب لا يزال في البدء، ويريد إثبات نفسه".

وكان محمد صلاح قد نشر تغريدة له علي حسابه الخاص بـ"تويتر" بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الأفريقية والمقامة على معلبة ووسط جماهيره.

وقال صلاح: "حزين جدا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الأفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم".

المصدر: RT