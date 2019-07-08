فلسطين: الكشف عن دراسة أممية تتعلق "بتكلفة الاحتلال"

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين، عن دراسة أممية يجري الإعداد لها بالتنسيق مع الأمم المتحدة تتعلق بتكلفة الاحتلال.

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وقال اشتية في كلمته خلال جلسة الحكومة في رام الله، إنه تم تكليف منظمة الأمم المتحدة للتجارة بإجراء الدراسة التي ستقيم "الفرق في الأداء الاقتصادي والمالي الفلسطيني تحت الاحتلال، وفيما لو لم يكن هناك احتلال".

وأضاف اشتية أن نتائج الدراسة ستقدم في تقرير مفصل للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي دوليا، لافتا إلى أن أهم ما ستشير إليه هذه الدراسة، هو أنه منذ عام 1967 تم اقتلاع حوالى 2.5 مليون شجرة، بينها 800 ألف شجرة زيتون.

وفي سياق مرتبط، أوضح اشتية أن زيارته إلى الأردن كانت ناجحة وعملية، مبينا أنه تم خلالها توقيع ثلاث مذكرات تفاهم قابلة للتنفيذ بجداول زمنية محددة، وأعرب عن أمله في النهوض بالميزان التجاري مع الأردن رغم عقبات إسرائيل.

وكشف رئيس الوزراء الفلسطيني أن هناك وفدا وزاريا سيتوجه إلى العراق الاثنين المقبل، من أجل فتح آفاق اقتصادية وتعزيز التعاون بين البلدين.

المصدر: معا