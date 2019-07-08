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مشاهد من استعدادات "الجيش الوطني الليبي" لـ"المرحلة الثانية" من معركة طرابلس

أخبار العالم العربي

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نشر "الجيش الوطني الليبي" مشاهد مصورة لتعزيزات عسكرية كبيرة قال إنها تتجه إلى محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس في ما وصفه بالمرحلة الثانية من المعركة الدائرة حول المدينة.

وظهرت في الفيديو أرتال من سيارات الدفع الرباعي المسلحة والعربات المدرعة تغطيها طائرة مروحية هجومية، وحافلات قيل إنها ستنقل أكثر من 800 جندي للقتال على تخوم طرابلس.

المصدر: RT

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