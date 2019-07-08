واشنطن تعد بشطب السودان من قائمة الإرهاب

كشف القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم استيفن كوتيسيس، أن بلاده بصدد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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وقال في تصريحات إعلامية أوردتها "قناة الشروق": "تم رفع العقوبات عن السودان منذ 2017، لكن الفساد وسوء الإدارة في عهد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، حجبا منافع ذلك القرار".

وأضاف: "رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يتوقف بدرجة كبيرة على إدماج الحركات المسلحة في اتفاق السلام (الموقع سنة 2011) وإحلال السلام في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق".

وحذفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 أكتوبر2017 عقوبات واشنطن الاقتصادية عن الخرطوم والحظر التجاري الذي كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم تشطب السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

المصدر: "الأناضول"