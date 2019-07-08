 
مباشر

واشنطن تعد بشطب السودان من قائمة الإرهاب

أخبار العالم العربي

واشنطن تعد بشطب السودان من قائمة الإرهاب
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3el

كشف القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم استيفن كوتيسيس، أن بلاده بصدد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

إقرأ المزيد
رئيس المجلس العسكري الانتقالي: وفد سوداني سيزور قريبا الولايات المتحدة
رئيس المجلس العسكري الانتقالي: وفد سوداني سيزور قريبا الولايات المتحدة

وقال في تصريحات إعلامية أوردتها "قناة الشروق": "تم رفع العقوبات عن السودان منذ 2017، لكن الفساد وسوء الإدارة في عهد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، حجبا منافع ذلك القرار".

وأضاف: "رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يتوقف بدرجة كبيرة على إدماج الحركات المسلحة في اتفاق السلام (الموقع سنة 2011) وإحلال السلام في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق".

وحذفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 أكتوبر2017 عقوبات واشنطن الاقتصادية عن الخرطوم والحظر التجاري الذي كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم تشطب السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا