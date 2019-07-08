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الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيّرة انطلقت من غزة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيّرة انطلقت من غزة
Reuters AMIR COHEN
الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة انطلقت من غزة- الصورة من الأرشيف
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة وأن " قوة عسكرية رصدت طائرة مسيرة تسللت من قطاع غزة تم إسقاطها ونقلها لفحصها".

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر "تويتر":

يتبع..

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