الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيّرة انطلقت من غزة
Reuters AMIR COHEN
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة وأن " قوة عسكرية رصدت طائرة مسيرة تسللت من قطاع غزة تم إسقاطها ونقلها لفحصها".
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر "تويتر":
#عاجل قبل قليل رصدت قوة عسكرية طائرة مسيرة تسللت من قطاع #غزة حيث تم اسقاطها من قبل قوات #جيش_الدفاع وتم نقلها للفحص— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 8, 2019
يتبع..
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