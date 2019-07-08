أعلن المتحدث باسم القيادة العامة "للجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري، أن ساعة الصفر لـ"تحرير طرابلس" بدأت تقترب، واصفا المعركة الجارية هناك منذ أكثر من 3 شهور بأنها معركة صبر.

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وأكد اللواء المسماري خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس أن "الجيش الليبي" يسيطر على 95% من أراضي ليبيا، وأن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني فقدت سلاحها الجوي، وأصبحت تعتمد على الطائرات المسيرة.

وبشأن ظهور مسلحي تنظيم "داعش" مجددا، قال المتحدث، إن التنظيم يحاول إشغال قوات الجيش بعمليات مسلحة متفرقة، وتنفيذ عمليات خلفية.

وعلق المسماري على نشر تنظيم "داعش" مقطع فيديو مؤخرا بالقول إنه أظهر أن التنظيم ضعيف جدا من حيث الأفراد والعتاد، مضيفا أن شريط الفيديو يظهر مبايعة أمير جديد للتنظيم الإرهابي في ليبيا قد يكون محمود البرعصي.

ورجح المتحدث العسكري الليبي أن يكون الإصدار المرئي الأخير "لدواعش" ليبيا، قد صور خلال شهري مارس أو أبريل الماضيين.

المصدر: RT