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السفارة الأمريكية لدى قطر: الشراكة الاستراتيجية بين الدوحة وواشنطن غير مسبوقة

أخبار العالم العربي

السفارة الأمريكية لدى قطر: الشراكة الاستراتيجية بين الدوحة وواشنطن غير مسبوقة
RT
(صورة أرشيفية)
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أكد القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى قطر وليام غرانت، أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين "وصلت إلى مستويات غير مسبوقة على جميع الأصعدة".

وقال غرانت عشية زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أل ثاني، إلى الولايات المتحدة، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تميم وترامب سيناقشان "العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التهديدات التي تواجه المنطقة خاصة وأن الجانبين يتمتعان بعلاقات عسكرية طويلة الأمد ومتعددة الأوجه، تستند إلى أهداف مشتركة مثل: مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين ومكافحة التهديدات الإجرامية في الخليج".

وتطرق القائم بأعمال السفير الأمريكي، إلى الأزمة القطرية الخليجية، قائلا: "النزاع الخليجي استمر لفترة طويلة"، في إشارة منه إلى مقولة وزير خارجية بلاده عندما زار قطر في يناير الماضي.

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وشدد غرانت على أن حل النزاع يصب في مصلحة جميع الأطراف في المنطقة وكذلك مصلحة الولايات المتحدة، مؤكدا "ضرورة توحد مجلس التعاون الخليجي ضد التهديدات الإقليمية- الآن، أكثر من أي وقت مضى خاصة وأن الطرفين لديهما عمل كبير يجب القيام به معا".

المصدر: بوابة الشرق الإلكترونية

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