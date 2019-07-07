الجزائر تحقق في أول حالة عنف مارسته الشرطة ضد متظاهرين ورصدته العدسات

كلّف المدير العام للأمن الجزائري عبد القادر قارة بوهدبة اليوم بالتحقيق في محتوى فيديو يظهر مواجهات بين رجال شرطة ومتظاهرين الجمعة الماضي.

وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل لجوء عدد محدود من عناصر الشرطة للعنف المفرط ضد متظاهرين اثنين.

وشدد بيان صادر عن مديرية الأمن في هذا الصدد على "ضرورة التحري في حيثيات القضية مع تحديد المسؤوليات لاتخاذ كل التدابير التي يفرضها القانون".

يذكر أن محتوى الفيديو أثار استنكارا كبيرا بين مستخدمي مواقع التواصل في الجزائر الذين اعتادوا على سلمية المظاهرات.

المصدر: صفحة مديرية الأمن الجزائري على "فيسبوك"