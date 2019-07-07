أكدت مصادر أمنية تركية اليوم الأحد، تمكن الجيش والاستخبارات من تحييد قيادي بارز في "حزب العمال الكردستاني"، بعد عملية مشتركة شمالي العراق.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن القيادي المعني هو عضو "المجلس الرئاسي والتنفيذي" للحزب، ديار غريب محمد، الذي حيد في عملية بتاريخ 27 يونيو المنصرم في منطقة كورتك بجبل قنديل، شمالي العراق.

aa.com.tr

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحييد قيادي بارز بهذا المستوى في قنديل، المعقل الرئيسي للحزب.

جدير بالذكر أن ديار غريب محمد، والملقب بـ "هلمت ديار" ولد سنة 1973، في السليمانية بالعراق، وانضم لـ"حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية سنة 1992، وأصبح أحد الأعضاء السبعة في "المجلس الرئاسي" للحزب.

ويعتبر "المجلس الرئاسي" القلب النابض للحزب منذ سجن زعيمه، عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا.

إقرأ المزيد

المصدر: الأناضول