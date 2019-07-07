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القوات العراقية تطلق عملية "إرادة النصر" على الحدود مع سوريا

أخبار العالم العربي

القوات العراقية تطلق عملية
Reuters ALAA AL-MARJANI
الجيش العراقي - أرشيف
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، انطلاق عملية "إرادة النصر" لتطهير مناطق تقع بين 3 محافظات وصولا إلى المناطق الحدودية مع سوريا.

وجاء في بيان للقيادة: "انطلقت المرحلة الأولى من عملية - إرادة النصر- بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود الدولية مع سوريا".

وأضاف البيان، أن "قطعات كبيرة من الجيش في قيادة عمليات الجزيرة ونينوى وصلاح الدين، تشارك في العملية إضافة الى أعداد كبيرة من الحشدين الشعبي والعشائري وبدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي وستستمر لعدة أيام".

ورغم الإعلان الرسمي نهاية عام 2017، عن هزيمة تنظيم "داعش" في العراق، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق المحررة.

المصدر: خلية الإعلام الأمني + رووداو

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