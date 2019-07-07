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الأسد ووزير الشؤون الخارجية العماني يبحثان العلاقات الثنائية ومساعي استعادة الأمن بالمنطقة

أخبار العالم العربي

الأسد ووزير الشؤون الخارجية العماني يبحثان العلاقات الثنائية ومساعي استعادة الأمن بالمنطقة
Reuters
الرئيس السوري بشار الأسد
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بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز مساعي استعادة الأمن في المنطقة.

الأسد ووزير الشؤون الخارجية العماني يبحثان العلاقات الثنائية ومساعي استعادة الأمن بالمنطقة

وقالت الخارجية العمانية في تغريدات عبر "تويتر" اليوم الأحد: "استقبل الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية معالي الوزير يوسف بن علوي الذي يزور دمشق حاليا​​​."

وأضافت الخارجية "نقل (ابن علوي) خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم [(قابوس بن سعيد)، كما تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة". وكان ابن علوي" عقد جلسة مباحثات رسمية في دمشق مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية، والتطورات الراهنة على الساحة العربية والإقليمية".

المصدر: RT

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