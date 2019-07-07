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عودة عشرات العائلات المهجرة إلى منازلها في مدينة القصير بريف حمص

أخبار العالم العربي

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بدأ أهالي القصير في ريف حمص الغربي بالعودة إلى مدينتهم بعد أكثر من سبع سنوات على نزوحهم عنها وست أعوام على تحريرها.

وضمت الدفعة الأولى من أهل المدينة 425 عائلة تضم زهاء ألف شخص.
وكان محافظ حمص طلال البرازي قد قال إنه بدءا من يوم الأحد ستبدأ رحلات العودة لمدينة القصير ‏بعد غياب سبع سنوات، وذلك ضمن إطار الجهود الحكومية وخطة محافظة حمص لإعادة الأهالي المهجرين إلى منازلهم ‏وقراهم المحررة من الإرهاب.‏

البرازي أكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة لعودة المزيد من ‏الأهالي إلى مناطقهم التي حررها الجيش السوري من الإرهاب، وسيتم لاحقا البدء بالتحضير لدفعات قادمة، مشيرا إلى أن ‏المؤسسات الخدمية بالمحافظة بدأت بوضع خطة لتأمين الخدمات الرئيسية لمدينة ‏القصير بالتزامن مع بدء عودة الأهالي.‏

يتبع..

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