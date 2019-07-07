مستوطنون يرفعون أعلام فلسطين في الضفة الغربية
RT
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أزالت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم أعلاما فلسطينية رفعها مستوطنون في وقت سابق في الشوارع الرئيسية بمناطق في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مراسلتنا بأن هذه الفعالية جاءت ضمن دعوات إسرائيلية للتحذير، كما تقول المجموعة التي رفعت الأعلام، من التوجه المستمر للسلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة (ج) الواقعة تحت سيطرة إسرائيل وفق اتفاقية أوسلو.
RT
المصدر: RT
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