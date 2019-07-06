الكويت وقطر تقلصان اعترافهما بعدد الجامعات الأردنية وعمان تدرس الرد

قالت مصادر أردنية إن البرلمان سيعقد جلسة لبحث سبل الرد على قرار دولتي الكويت وقطر الأخير بتقليص اعترافهما بعدد الجامعات الأردنية المعتمدة.

وقال رئيس لجنة التربية في البرلمان الأردني، الدكتور إبراهيم البدور، إن البرلمان سيعقد اجتماعا حكوميا بحضور وزيري الخارجية والتعليم العالي وهيئة الاعتماد للتباحث.

ولفت البدور في تصريح صحفي، اليوم السبت، إلى أن الاجتماع الذي دعت إليه اللجنة سيتناول جملة من المعطيات والأسباب التي دفعت تلك الدول إلى اتخاذ تلك القرارات وصولا لإيجاد تصورات واضحة بهذا الشأن.

وأردف قائلا: "إن اللجنة تسعى من اجتماعها الذي ستعقده مع الجهات ذات العلاقة إلى تحديد مواطن الخلل ليتسنى لها معهم وعبر تضافر الجهود إلى إيجاد الحلول المناسبة".

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وكشف البدور أن قرارات الكويت وقطر لا يقتصر تأثيرها على القطاع التربوي فقط، بل تشمل الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هناك قرابة 39 ألف طالب وافد بالأردن ينعكس وجودهم على كافة القطاعات ما يشكلون رافدا مؤثرا يتوجب رعايته والاهتمام به.

ودعا البدور الخارجية الأردنية إلى اتخاذ السبل الناجعة التي من شأنها بيان الأسباب الحقيقية خلف تلك القرارات وإيجاد الحلول.

المصدر: عمون