الشرطة الإسرائيلية: محاولة دهس تستهدف الشرطة الإسرائيلية شرقي القدس

قالت الشرطة الإسرائيلية إن سيارة فلسطينية حاولت دهس شرطي بالقرب من ميدان تسوفيم في منطقة الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه لم يبلغ عن إصابات.

وأوضحت أن السيارة كانت متوجهة نحو حاجز تفتيش للشرطة بالقرب من ميدان تسوفيم، وأن "سائقها لم يستجب لأوامر الشرطة بالتوقف واستمر في القيادة باتجاه شرطي، بهدف دهسه".

وأشارت إلى أنه لم يبلغ عن أي إصابات، مؤكدة الشروع في عمليات مسح وتمشيط لرصد السيارة.

من جانب آخر، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحادث تسبب بـ4 إصابات.

وفي وقت لاحق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يطارد سائق المركبة المشتبه به في تنفيذ عملية الدهس، مشيرا إلى أنه لاذ بالفرار، فيما لا يزال عدد الأصابات حتى الآن غير واضح.

إصابة ٤ جنود إسرائيلين شرقي القدس بعد التعرض لدهس من قبل سيارة لاذت بالفرار والجيش يقول إنه يبحث في حيثيات الحادث pic.twitter.com/9yLJ2OouXG — rt yafa staiti (@yafastaty_rt) July 6, 2019

المصدر: RT