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سجالات حامية بين مغردين سعوديين وعمانيين

أخبار العالم العربي

سجالات حامية بين مغردين سعوديين وعمانيين
Reuters Regis Duvignau
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يشهد "تويتر" سجالات حامية بين مغرّدين عُمانيين وسعوديين، على خلفية تغريدة لرجل الأعمال السعودي محمد العامر اتهم فيها الحكومة العمانية بدعم الحوثيين في اليمن والإضرار بمصالح الخليج.

ومما جاء في تغريدة العامر: "عُمان لم تكن يوما محايدة في حرب اليمن بل كانت تدعم الحوثي سياسيا، وكذلك عسكريا من خلال تسهيل تهريب السلاح عبر حدودها، لكن اليوم لم يعد تدخلها سرا خاصة في محافظة المهرة هي وقطر من خلال دعمهما المعلن لإحدى الجماعات المناهضة للتحالف والتي يعيش قادتها في تركيا ومسقط".

الإعلامي السعودي، علي الفصيلي، وفي تعليقه على التغريدة السعودية قال: "أوافقك الرأي أخ محمد في العبث السياسي الذي يمارسه النظام العُماني"، ودعا إلى وقف ذلك.

وردا على ذلك قال المغرد الشاهين: "وجود السلطان قابوس في الحكم ومعاصرته لـ7 حروب و 9 رؤساء أمريكيين من دون حدوث مشاكل في عُمان".  

ودعا العامر السعودين إلى تجاوز ما سماه حالة خلق المشاكل مع الدول الأخرى، منوها بثبات سياسة مسقط تجاه جميع ملفات المنطقة.

المصدر: تويتر

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