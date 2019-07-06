يشهد "تويتر" سجالات حامية بين مغرّدين عُمانيين وسعوديين، على خلفية تغريدة لرجل الأعمال السعودي محمد العامر اتهم فيها الحكومة العمانية بدعم الحوثيين في اليمن والإضرار بمصالح الخليج.

ومما جاء في تغريدة العامر: "عُمان لم تكن يوما محايدة في حرب اليمن بل كانت تدعم الحوثي سياسيا، وكذلك عسكريا من خلال تسهيل تهريب السلاح عبر حدودها، لكن اليوم لم يعد تدخلها سرا خاصة في محافظة المهرة هي وقطر من خلال دعمهما المعلن لإحدى الجماعات المناهضة للتحالف والتي يعيش قادتها في تركيا ومسقط".

#عُمان_كذبة_الحياد

عُمان لم تكن يومآ محايده في حرب اليمن بل كانت تدعم الحوثي سياسيآ وكذلك عسكريآ من خلال تسهيل تهريب السلاح عبر حدودها لكن اليوم لم يعد تدخلها سرآ خاصة في محافظة المهره هي وقطر من خلال دعمهما المعلن لإحدى الجماعات المناهضه للتحالف والتي يعيش قادتها في تركيا ومسقط — Mohammed Alamer محمد العامر (@Alamer_hejla) 5 июля 2019 г.

على التحالف اتخاذ كافة الإجراءات الإيجابية والسلبية لمنع هذا العبث وتهريب السلاح والمخدرات الى اليمن

من يدعم العدو فهو عدوووووو https://t.co/O73Pk8B763 — abdullah310410 (@abdullah3104101) 5 июля 2019 г.

الإعلامي السعودي، علي الفصيلي، وفي تعليقه على التغريدة السعودية قال: "أوافقك الرأي أخ محمد في العبث السياسي الذي يمارسه النظام العُماني"، ودعا إلى وقف ذلك.

مساء الخير على شرفاء المملكة وشعبها الطيب ومساء الهزائم الساحقة المتلاحقة لاعلاميي ومغردي طحنون ودحلان (فرع السعودية) سواء في الرياض أو المهرة

ما تسميه بالنظام هي إمبراطورية عرفتها الكتب القديمة في مخطوطاتها والكتب السماوية في آياتها وروت عن سلاطينها المذكرات الشخصية لملوك الارض https://t.co/OjLMabMbtj — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) 6 июля 2019 г.

وردا على ذلك قال المغرد الشاهين: "وجود السلطان قابوس في الحكم ومعاصرته لـ7 حروب و 9 رؤساء أمريكيين من دون حدوث مشاكل في عُمان".

ومما يؤكد وجود #الحل_في_مسقط

وباستثناء المقام السامي حفظه الله

لا يوجد زعيم بالعالم عاصر 7 حروب و 9 رؤساء أمريكيين و 8 رؤساء إيرانيين بنسبة (صفر مشاكل) pic.twitter.com/RpYCjD1H1F — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) 22 мая 2019 г.

ودعا العامر السعودين إلى تجاوز ما سماه حالة خلق المشاكل مع الدول الأخرى، منوها بثبات سياسة مسقط تجاه جميع ملفات المنطقة.

قامت سياستنا ثابتة واضحة على الخير للجميع. فلا نتبدل مع الريح كأننا ريشة خفت موازينها فأمها هاوية، تارة مشكلة مع تركيا وتارة مع ليبيا وتارة مع مصر وتارة مع المغرب وتارة مع كندا وتارة مع ألمانيا وتارة مع روسيا وتارة مع الأمم المتحدة.

وتارة أن لم تجدوا قمتم تشتمون صوركم بالمرايا — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) 6 июля 2019 г.

المصدر: تويتر