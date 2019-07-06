الأحمد: حماس لا تمتلك الإرادة لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحاول إدامته

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أن الجانب المصري اقترح أفكارا لإنهاء الانقسام، وأنها ليست جديدة وتتمحور حول تطبيق اتفاق 2017 وكل الاتفاقيات التي وقعت مع حركة حماس.

وأضاف الأحمد في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، أن فتح درست تلك المقترحات وأرسلت رسالة خطية موجهة إلى الجانب المصري لتحديد موقف حركة فتح النهائي، حيث كان من المقرر أن يزور وفد مصري غزة وآخر رام الله.

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وأشار إلى أن الهدف من زيارة الوفد المصري، رام الله هو نقل رد حماس بشكل نهائي حول هذا الملف.

وأضاف الأحمد أن قرار مصر عدم إرسال وفدها لقطاع غزة، وعدم إجراء أي اتصالات مع أي طرف من الأطراف يعود لتصريحات حماس عبر ناطقها الإعلامي في الـ25 من الشهر الماضي، ردا على طلب مصري بتسليم معبر رفح للسلطة بأن حماس لن تسلم السلطة أو معبر رفح تحت أي ظرف".

وشدد الأحمد على أن حماس لا تمتلك إرادة إنهاء الانقسام وتحاول إدامته.

المصدر: سما نيوز