السلطات العراقية تنفي لـRT وصول تعزيزات أمريكية إلى قاعدة "عين الأسد"

نفت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، وصول دفعة جديدة من القوات الأمريكية إلى قاعدة "عين الأسد".

وذكرت الخلية في بيان صحفي أن بعض القنوات والوكالات الإخبارية نشرت أنباء عن وصول دفعة جديدة من القوات الأمريكية إلى قاعدة "عين الأسد"، مضيفة أنه "بعد التدقيق مع قيادة عمليات الجزيرة، تبين أن الخبر عار عن الصحة".

وطالبت الخلية عبر المتحدث باسمها العميد يحيى رسول، وسائل الإعلام بالابتعاد عن المصادر المجهولة والاعتماد على مصادر خلية الإعلام الأمني الرسمية.

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المصدر: RT