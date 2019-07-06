نشرت اليوم الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية في الجزائر على "فيسبوك" صورة لراية المثليين إلى جانب علم المملكة المتحدة داخل مقرها في الجزائر العاصمة.

وأرفقت السفارة الصورة بمنشور قالت فيه إن "علم قوس قزح يرفرف دعما لمسيرات فخر المثليين في لندن".

واختلف تفاعل رواد "فيسبوك" على المنشور بين داعم للمبادرة وشاجب لها باعتبارها "تتعارض مع قيم المجتمع المحافظة".

وكانت السفارة البريطانية نصبت نفس الراية السنة الماضية بمناسبة مسيرات مماثلة تتعاطف مع المثليين.

المصدر: "فيسبوك"