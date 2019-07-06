حفتر يكشف عن "تراجع تكتيكي"

علق المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي" على خسارة قواته السيطرة على مدينة غريان جنوبي العاصمة طرابلس أواخر الشهر الماضي قائلا، إن ما جرى في غريان كان "تراجعا تكتيكيا".

وقال حفتر لوكالة "بلومبرغ": كان "تراجعا تكتيكيا"، والزحف نحو العاصمة يجري بناء على خطة عسكرية مركبة ولا يتوقف على موقع واحد فقط.

وأضاف أن هذه الخطة كانت تقتضي منذ البداية إمكانية التراجع عن بعض المواقع، "والتراجع العسكري جزء من القتال ومكون مهم من خطة أي معركة، وليس له تأثير على العملية بأكملها لأنه أصلا جزء من التخطيط العسكري".

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وأشار إلى أن القيادة التي لا تنظر في خيارات التراجع ولا تخطط له في حالة طارئة أو لتعزيز مواقع قواتها وإعادة رص صفوفها أو لأسباب أخرى، هي قيادة فاشلة، مؤكدا أن التراجع لا يعني الخسارة والتنحي عن الهدف المحدد للمعركة، وأن الجيش غير المؤهل للتراجع محكوم عليه بالهزيمة.

وتابع حفتر أن أعلى أولويات "الجيش الوطني" في المعركة تعود إلى ضمان أمن المدنيين وممتلكاتهم والمؤسسات المدنية في العاصمة.

وختم قائلا: "سيتبين ذلك عندما ستصدر أوامر التقدم نحو قلب العاصمة والسيطرة عليه، وسيحدث ذلك قريبا إن شاء الله".

المصدر: "بلومبرغ"