أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني سيزور واشنطن الثلاثاء المقبل لمباحثات سيعقدها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت الوكالة أن أمير قطر سيبحث مع ترامب أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات"، كما سيتبادلان "الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم".

ولم تكشف الوكالة تفاصيل إضافية حول أجندة القمة المقبلة، لكن البيت الأبيض سبق وأن ذكر في يونيو الماضي أن المباحثات ستتناول العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين، وسبل محاربة الإرهاب.

المصدر: "قنا"