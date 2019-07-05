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الأكراد يتهمون الائتلاف السوري المعارض بإفشال أي جهد لإحداث اختراق حقيقي في الأزمة السورية

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الأكراد يتهمون الائتلاف السوري المعارض بإفشال أي جهد لإحداث اختراق حقيقي في الأزمة السورية
Reuters ABOUD HAMAM
قوات سوريا الديمقراطية - أرشيف
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استنكر مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) إعلان الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية عن وضعه خطة لـ"تحرير" مناطق شمال شرقي سوريا.

وقال المجلس في بيان نقلته وكالة "هاوار"، اليوم الجمعة: "مرة أخرى يخرج المتبقي من الائتلاف وما يسمى بحكومته ببيان إلى الرأي يُقدِّمان فيه نفسيهما على أنهما وسيلة من وسائل النظام التركي في تعقيد الأزمة السورية لإفشال أي جهد إقليمي أو دولي لإحداث اختراق حقيقي في الأزمة السورية".

جاء ذلك ردا على بيان صدر عن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية خلال مؤتمر صحفي عقده في ريف حلب الشمالي، أمس، حول وجود "خطة طوارئ لتحرير مناطق شرق الفرات من سلطة حزب الاتحاد الديمقراطي"، والتي تخضع لسيطرة الإدارة الذاتية.

وأضاف المجلس: "في بيانه (الائتلاف) الأخير يستدل منه قبل كل شيء على هلعه من شبه الإجماع الحاصل حيال إمكانية مشاركة آمنة وازنة لمجلس سوريا الديمقراطية في العملية السياسية".

وكان الائتلاف السوري عقد أول اجتماعاته في مدينة الراعي بريف حلب الشمالي، متمثلا برئيسه المنتخب قبل أيام، أنس العبدة، وبرفقة وفد من أعضائه وعلى رأسهم عبد الرحمن مصطفى، الذي انتُخب رئيسا للحكومة السورية المؤقتة.

المصدر: "هاوار"

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