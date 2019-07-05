وافق رئيس جامعة القاهرة في مصر محمد عثمان الخشت، على قرار مجلس التأديب بالجامعة الذي صدر بعزل ياسين لاشين الأستاذ المتفرغ بكلية الإعلام من وظيفته.

وجاء قرار العزل مع احتفاظ الأستاذ الجامعي بالمعاش بعد ثبوت اتهامه بالتحرش الجنسي والرشوة بعد عامين من إحالته للتحقيق.

وأكد مصدر مسؤول بجامعة القاهرة، في تصريحات لموقف "مصراوي"، أن الدكتور الخشت صدق على القرار رسميا بصفته صاحب الاختصاص بعد الاطلاع على تقرير مجلس التأديب وقراره الذي صدر في 10 يونيو الماضي.

وجاء بالمذكرة أن لاشين ارتكب أفعالا خرجت عن مقتضيات الوظيفة العامة والقيم والتقاليد والأعراف الجامعية الراسخة، في دعوتي التأديب المقامتين الأولى رقم 11 لسنة 2018، بتهمة سب وقذف الدكتورة جيهان يسري عميدة كلية الإعلام والتشهير بأساتذة الكلية، عبر وسائل الإعلام.

وفي الدعوى الثانية، رقم 2 لسنة 2018 من خلال تداول تسجيلين على مواقع التواصل الاجتماعي لتصريحات وعبارات خادشة للحياء وينطوي على تشهير بالكلية وأساتذتها وطلابها، حيث تبين من الفيديو طلبه الرشوة من طلاب الفرقة الثانية بقسم العلاقات العامة والإعلان.

وذكر مجلس التأديب أن لاشين أقر بتحقيقات مجلس التأديب بأن الصوت الموجود في التسجيلين هو صوته بالفعل لكنه مفبرك غير أنه لم يقدم دليلا على صحة أنه مفبرك، بالمخالفة للمواد 95 و96 و190 من قانون تنظيم الجامعات.

وبعد 4 أشهر من واقعة (الرشوة)، تم تداول تسجيلين جديدين على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمنان تصرفات خادشة للحياء منسوبة له مع إحدى الطالبات يشرف على رسالة تخرجها، تتضمن ابتزازا وتحرشا.

وفي مطلع أغسطس 2017، انتشرت تسجيلات صوتية جنسية منسوبة للأستاذ المتفرغ بإعلام جامعة القاهرة، ياسين لاشين، يبتز فيها فتاة جنسيا، ويساومها ويجبرها على ممارسة الجنس معه، فأثارت الواقعة جدلا كبيرا في أوساط المجتمع الجامعي.

بعدها أحالت جامعة القاهرة، لاشين إلى مجلس التأديب بعد وقفه عن العمل 3 أشهر، وجهزت ملفا بالتسجيلات الجنسية إلى النيابة العامة.

المصدر: مصراوي