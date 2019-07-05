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مفاجأة كبرى.. لبنان يسبق 90 مليون مصري ويحتل المركز الـ 5 بين أكثر دول العالم تلوثا

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مفاجأة كبرى.. لبنان يسبق 90 مليون مصري ويحتل المركز الـ 5 بين أكثر دول العالم تلوثا
Reuters AZIZ TAHER
النفايات في لبنان - أرشيف
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حل لبنان في المركز الخامس عالميا في قائمة التلوث، وذلك حسب تقرير دولي جديد، متعلق بالتلوث البيئي في دول العالم.

وكشف التقرير الذي صدر عن موقع "numbeo" بشأن الدول الأكثر تلوثا في العالم. ومن بين الدول التي رصدها التقرير احتل لبنان المركز الخامس، فيما ذهب المركز الثامن لمصر، وجاء الأردن في المركز الـ 15 والعراق الـ 18 والكويت الـ28 والسعودية الـ38.

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وجاءت المفاجأة الكبرى مع حصول لبنان على المرتبة الخامسة من حيث نسبة التلوث عالميا، وسجل حوالي 87.39% وتقدم على دول كبرى مثل نيجيريا ومصر والصين وغيرها من الدول التي تتميز بعدد سكاني أكبر.

وسجلت فنلندا، حسب التقرير، أقل نسبة عالمية في التلوث، تلتها آيسلندا، ثم إستونيا، فالسويد.

المصدر: خبرني

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