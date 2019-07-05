 
مباشر

هيئة فلسطينية تدعو عباس لزيارة غزة وإنهاء الانقسام

أخبار العالم العربي

هيئة فلسطينية تدعو عباس لزيارة غزة وإنهاء الانقسام
Reuters MOHAMAD TOROKMAN
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m338

دعت الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للقدوم إلى قطاع غزة .

وقالت الهيئة في رسالة وجهتها بختام فعاليات الجمعة الـ65 من مسيرات العودة شرق غزة: "ندعو الرئيس محمود عباس، للقدوم إلى غزة، وعقد الإطار القيادي المؤقت، لوضع حد للانقسام واستعادة الوحدة ومواجهة المؤامرة".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا