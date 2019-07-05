دعت الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للقدوم إلى قطاع غزة .

وقالت الهيئة في رسالة وجهتها بختام فعاليات الجمعة الـ65 من مسيرات العودة شرق غزة: "ندعو الرئيس محمود عباس، للقدوم إلى غزة، وعقد الإطار القيادي المؤقت، لوضع حد للانقسام واستعادة الوحدة ومواجهة المؤامرة".

المصدر: وكالات