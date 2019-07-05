الجزائر.. محاولة هروب جماعية لمساجين (فيديو)

حاول نزلاء سجن "بن ناصر بن شهرة" في مدينة الأغواط الجزائرية الهروب اليوم، احتجاجا على عدم صدور أمر رئاسي بالعفو عنهم كما جرت العادة في الـ 5 يوليو من كل عام.

واعتلى النزلاء سقف السجن وهددوا بالانتحار والهروب في حالة عدم الاستجابة لمطلب الإفراج عنهم تزامنا مع الذكرى السابعة والخمسين لعيدي الاستقلال والشباب في الجزائر.

وطوقت قوات الأمن في المدينة السجن من أجل احتواء الوضع، فيما لم تتأكد بعد عودة جميع المساجين إلى زنزاناتهم.

وجرت العادة أن يصدر رئيس البلاد عفوا في الـ 5 يوليو من كل سنة عن مساجين ارتكبوا جنحا ومخالفات خفيفة، شريطة فقدان سوابق عدلية في ماضيهم.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية