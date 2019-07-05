الأمم المتحدة تزيد ميزانية بعثتها إلى الصحراء الغربية

رفعت الأمم المتحدة، الميزانية السنوية المخصصة لبعثتها إلى الصحراء الغربية "المينورسو"، بـ10 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، رغم ضغوط أمريكية لوقف مهمة البعثة.

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وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على 22 مشروع قرار متعلقة بالميزانيات العامة المخصصة لبعثات حفظ السلام خلال المرحلة 2019- 2020، بميزانية إجمالية بلغت 6.51 مليار دولار.

وخصصت الجمعية العامة، دعما ماليا يقدر بـ60.45 مليون دولار ميزانية لتسيير بعثة "المينورسو"، ومقرها مدينة العيون في الصحراء الغربية، وهي المنحة التي تغطي الفترة ما بين يوليو 2019 ونهاية يونيو 2020.

وتغطي هذه الميزانية المخصصة لـ"المينورسو"، عمل أكثر من 800 مراقب عسكري و27 عنصرا من الوحدات و12 شرطيا تابعين للمنظمة الأممية، بالإضافة إلى 163 موظفا محليا.

من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير سابق حول البعثة ذاتها، أن "المينورسو" مستمرة في أداء مهامها الهادفة إلى "إيجاد حل لهذا النزاع وتنفيذ القرار الأممي بالصحراء المغربية والسهر على اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين".

وأضاف غوتيريش: "ننتظر من البعثة الأممية التحقيق في جميع انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار التي يزعم كل من الطرفين أن الطرف الآخر قد ارتكبها، وإطلاع فرق البعثة المعنية بانتهاكات وقف الاتفاقية بعملها شهريا".

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة الرصد الموثق للمنطقة بأكملها برا وجوا مع التركيز على المناطق ذات الأولوية، خصوصا بالقرب من الجدار الرملي العسكري.

المصدر: وكالات