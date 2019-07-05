لافروف وبيدرسن يتوقعان بدء عمل اللجنة الدستورية السورية قريبا

عبر وزير الخارجية الروسي عن أمله في قرب انطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية، مؤكدا عقد لقاء تحضيري بصيغة أستانا قريبا تمهيدا لقمة روسية تركية إيرانية جديدة حول سوريا.

جاءت تصريحات لافروف في مستهل اجتماعه مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن الذي يزور موسكو حاليا.

من جانبه، اعتبر بيدرسن أن الأطراف المعنية اقتربت من تشكيل اللجنـة الدسـتورية وثمن الدور الروسي في هذا المسار.

ووصف بيدرسن اللجنة الدستورية بأنها باب للتسوية في سوريا وإنهاء النزاع، مشيرا إلى أن بدء عمل اللجنة الدستورية يعتمد على تحقيق بعض العوامل المهمة مثل إطلاق سراح السجناء السياسيين من قبل دمشق.

وفيما يلي أهم النقاط التي وردت في تصريحات لافروف وبيدرسن:

لافروف: بفضل جهود أستانـا والحوار السوري في سوتشي استطعنا تحريك المسار السياسي

لافروف: أثمن جهود بيدرسن في التواصل مع الحكومة السورية لفتح قنوات اتصال

بيدرسن: أساس التعاون بيننا هو التمسك بالقرار الأممي واستثناء أي قرارات عسكرية

بيدرسن: سأتوجه إلى دمشق بداية الأسبوع المقبل وآمل بنجاح تشكيل اللجنـة الدستورية

بيدرسن: أتوقع مناقشة الوضع في إدلب وهذا الأمر يتطلب التعاون مع روسيا وتركيا

المصدر: RT