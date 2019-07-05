"داعش" يتبنى هجوم طرابلس الإرهابي ويغالط في تاريخ ارتكابه

تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي الاعتداء الذي نفذه عبد الرحمن مبسوط واستهدف فيه مواقع عسكرية في مدينة طرابلس اللبنانية وأسفر عن مقتل ضابطين وجنديين الشهر الماضي.

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وأعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم وقال إن المهاجم عبد الرحمن مبسوط من "جنود الخلافة"، دون أن يقدم أي دليل يثبت ادعاءه.

وأضاف أن "منفذ الهجوم على الجيش اللبناني وقوات الأمن اللبنانية في مدينة طرابلس، يوم الجمعة الموافق للـ28 من رمضان، هو من جنود الدولة الإسلامية".

يشار إلى أن الهجوم وقع يوم الاثنين الموافق للـ29 من رمضان، الواقع فيه الـ3 من يونيو وليس الجمعة 28 رمضان كما ادعى التنظيم الإرهابي.

المصدر: "الوكالة الوطنية" اللبنانية للأنباء