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الأردن: لا سلام دون قيام دولة فلسطين وموقفنا واضح من اللاجئين

أخبار العالم العربي

الأردن: لا سلام دون قيام دولة فلسطين وموقفنا واضح من اللاجئين
Reuters MUHAMMAD HAMED
الوزير أيمن الصفدي - أرشيف
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أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سعي الأردن الدائم لتحقيق السلام الشامل في المنطقة، قائلاً "لا سلام دون قيام دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران 1967".

وأشار الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، الخميس في عمان، إلى رفض الأردن أي قرارات تتعارض مع الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية وأهمها قضية ضم المستوطنات.

وأضاف قائلا: "موقفنا ثابت من حل الدولتين لتحقيق السلام"، وموقف الأردن من اللاجئين "واضح".

المصدر: القدس

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