 
مباشر

وزيرة داخلية لبنان تزجر أحد المدافعين عنها: الكلام السفيه لا يشرفني

أخبار العالم العربي

وزيرة داخلية لبنان تزجر أحد المدافعين عنها: الكلام السفيه لا يشرفني
الوزيرة ريّا الحسن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m2wr

زجرت وزيرة داخلية لبنان أحد أنصارها الذي نشر فيديو من مدينتها طرابلس وكال فيه السباب والشتائم لرؤساء وقيادات وشخصيات لبنانية، بحجة نصرتها والدفاع عنها ورد الإهانة عن نساء طرابلس.

إقرأ المزيد
لبنان.. باسيل
لبنان.. باسيل "يهدد" وزيرة الداخلية والحكومة على "كف عفريت"

وغرّدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في حسابها على موقع "تويتر"، قائلة: "يتداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد الشبان من طرابلس، أعطى نفسه حقوقا بكيل السبّ والشتائم لرؤساء وقيادات وشخصيات، بحجة نصرتي والدفاع عني ورد الإهانة عن نساء طرابلس".

وأضافت: "إن كل الكلام السفيه الذي أورده الشاب لا يشرفني ولا يشرف طرابلس ونساءها وأهلها، ويقع في نطاق الخروج على الأخلاق والقيم والقانون. وإهانة أي مسؤول في الدولة على صورة ما ورد تشكل إهانة لأخلاقنا وتربيتنا ومدينتنا"، مؤكدة رفضها المطلق "أن يتلطى أحد الأشخاص خلفها بدعوى الدفاع عن كرامتها". 

وكانت الوزيرة الحسن المتنمية لتيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري قد تعرضت لانتقاد حاد من وزير الخارجية جبران باسيل، ردا على وصف زيارته لمنطقة الجبل بـ"الاستفزازية"حيث استنفر الحزب التقدمي الاشتراكي يوم الأحد الماضي أنصاره للاعتراض على هذه الزيارة التفقدية بقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة والتعرض لموكب وزير الدولة، صالح الغريب، المنتمي للحزب الديمقراطي المتحالف مع حزب "التيار الوطني الحر" الذي يترأسه باسيل.

وقتل اثنان من أنصار الحزب الديمقراطي في حادث إطلاق نار خلال هذه الجولة، أحدهما قيادي في هذا الحزب والثاني مرافق للوزير الغريب.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا