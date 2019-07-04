وزيرة داخلية لبنان تزجر أحد المدافعين عنها: الكلام السفيه لا يشرفني

زجرت وزيرة داخلية لبنان أحد أنصارها الذي نشر فيديو من مدينتها طرابلس وكال فيه السباب والشتائم لرؤساء وقيادات وشخصيات لبنانية، بحجة نصرتها والدفاع عنها ورد الإهانة عن نساء طرابلس.

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وغرّدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في حسابها على موقع "تويتر"، قائلة: "يتداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد الشبان من طرابلس، أعطى نفسه حقوقا بكيل السبّ والشتائم لرؤساء وقيادات وشخصيات، بحجة نصرتي والدفاع عني ورد الإهانة عن نساء طرابلس".

وأضافت: "إن كل الكلام السفيه الذي أورده الشاب لا يشرفني ولا يشرف طرابلس ونساءها وأهلها، ويقع في نطاق الخروج على الأخلاق والقيم والقانون. وإهانة أي مسؤول في الدولة على صورة ما ورد تشكل إهانة لأخلاقنا وتربيتنا ومدينتنا"، مؤكدة رفضها المطلق "أن يتلطى أحد الأشخاص خلفها بدعوى الدفاع عن كرامتها".

يتداول البعض على التواصل الاجتماعي فيديو لاحد الشبان من طرابلس، أعطى نفسه حقوقاً بكيل السب والشتائم لرؤساء وقيادات وشخصيات، بحجة نصرتي والدفاع عني ورد الإهانة عن نساء طرابلس.

ان كل الكلام السفيه الذي اورده الشاب لا يشرفني ولا يشرف طرابلس ونساءها وأهلها — Raya Haffar El Hassan (@rayaelhassan) July 4, 2019

وكانت الوزيرة الحسن المتنمية لتيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري قد تعرضت لانتقاد حاد من وزير الخارجية جبران باسيل، ردا على وصف زيارته لمنطقة الجبل بـ"الاستفزازية"حيث استنفر الحزب التقدمي الاشتراكي يوم الأحد الماضي أنصاره للاعتراض على هذه الزيارة التفقدية بقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة والتعرض لموكب وزير الدولة، صالح الغريب، المنتمي للحزب الديمقراطي المتحالف مع حزب "التيار الوطني الحر" الذي يترأسه باسيل.

وقتل اثنان من أنصار الحزب الديمقراطي في حادث إطلاق نار خلال هذه الجولة، أحدهما قيادي في هذا الحزب والثاني مرافق للوزير الغريب.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي