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مصر.. حبس مطربة إغراء مشهورة بتهمة "ممارسة الدعارة"

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مصر.. حبس مطربة إغراء مشهورة بتهمة
المطربة شيما
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قضت محكمة جنح العجوزة في مصر، اليوم الخميس، بالحبس 3 سنوات للمطربة شيما بطلة كليب "عندي ظروف" الذي تسبب بأزمة كبيرة في مصر.

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وعاقبت المحكمة 11 فتاة أخرى بالإضافة للمطربة، لاتهامهن بممارسة وتسهيل الدعارة، في القضية الشهيرة بـ"الاتجار بالبشر".

وبالإضافة إلى ذلك تمت معاقبة 9 أشخاص من العاملين في مطعم بمنطقة المهندسين، بالحبس مددا تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات لاتهامهم بالترويج وتسهيل الدعارة.

وكشفت التحقيقات، أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على صاحب المطعم بالمهندسين، وهو المتهم الرئيسي في الواقعة، والذي شكل عصابة للاتجار بالبشر، عن طريق استقطاب الفتيات بمساعدة شقيقه وقوادين اثنين، ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب، بالإضافة إلى استخدام الفتيات في توزيع المخدرات على زبائنهم.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم كذلك متورط في جلب مخدرات "الهيروين والأيس والكريستال والترامادول" عن طريق 4 أفراد آخرين يحملون جنسيات أجنبية مختلفة، من الهند وتركيا.

المصدر: الأهرام

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