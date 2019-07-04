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سعودي يكشف عن هدية نادرة حصل عليها من مؤسس المملكة (صور)

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سعودي يكشف عن هدية نادرة حصل عليها من مؤسس المملكة (صور)
artsandculture.google.com/ TimeLife/ John Phillips
الملك عبد العزيز آل سعود
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كشف مواطن سعودي يدعى حميد عابد الثقفي يبلغ من العمر 83 عاما، عن هدية نادرة أهداها له الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة السعودية.

سعودي يكشف عن هدية نادرة حصل عليها من مؤسس المملكة (صور)
sabq
المواطن السعودي مع العملة

وأوضح المواطن السعودي وفقا لجريدة "سبق"، أن الملك عبد العزيز أعطاه "ريالا عربيا" عام 1363 هجرية ( الموافق 1944 ميلادية.

وقال الثقفي: "في عام 1363 هجرية كنت مع والدي في مكة، وكان وقت قدوم الملك عبدالعزيز، وكنا في منطقة البيبان، وجلسنا في انتظار الملك، عندما علمنا بمجيئه".

وأضاف: "عندما حضر بدأ يوزع مبالغ مالية عبارة عن ريالات عربية، حيث تمكنت من الوصول للملك وقدم لي بيديه عددا من الريالات، وكان نصيبي أكثر من 24 ريالا، وكان لها شأن في ذلك الزمان، وبقي معي منها هذا الريال الذي لا زلت أحتفظ به حتى الآن".

سعودي يكشف عن هدية نادرة حصل عليها من مؤسس المملكة (صور)العملة النادرة

ويعد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود هو مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها.

المصدر: سبق

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