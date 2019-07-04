مصدر لـRT: إلغاء مذكرات القبض على الهاشمي والعيساوي لم يحسم بعد

كشف مصدر سياسي عراقي عن عدم حسم أمر إلغاء مذكرات القبض على مسؤولين كبار سابقين بينهم نائب رئيس العراق الأسبق طارق الهاشمي، ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي.

وذكر المصدر أن هناك جهودا تبذل من بعض الأطراف السياسية لحل ملفات الهاشمي والعيساوي بالإضافة إلى قضيتي محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي وأحد قادة تظاهرات ساحات الاعتصام في الأنبار عام 2013 علي حاتم السليمان.

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وأضاف المصدر المقرب من هؤلاء الأربعة: "نحن بانتظار أن تنتصر إرادة المعتدلين على المتشددين ويتركوا القضاء بدون ضغوط"، منوها بأن "الرافضين لحسم الملف مقربون من إيران".

ويشهد العراق منذ أيام جدلا كبيرا حول عودة السياسيين الأربعة إلى البلاد، رغم صدور مذكرات قبض بحقهم منذ سنوات.

المصدر: RT