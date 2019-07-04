أردني ومصري ضحيتا انفجار بمطعم في عمان

أعلنت السلطات الأردنية، أن الانفجار الذي وقع اليوم في مطعم وسط العاصمة عمان خلف قتيلين أحدهما أردني والثاني يحمل الجنسية المصرية، وإصابة شخصين آخرين، وصفت حالتهما بالخطيرة.

وقالت إدارة الدفاع المدني الأردنية في بيان، إنها نقلت المصابين إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي، مضيفة أن "الانفجار كان نتيجة لتسرب غاز داخل مطعم، بمنطقة وسط البلد".

تحويلات للطريق بسبب انفجار بوسط البلد … تفاصيل https://t.co/vvnZo2rL6c — Al-Hayat News (@alhayatnewsjo) 4 июля 2019 г.

وقالت إدارة الإعلام إن فريق البحث والإنقاذ الأردني أنهى عمليات البحث والتفتيش ولا توجد أية إصابات أخرى تذكر.

وكانت إدارة الإعلام التابعة للدفاع المدني قد أفادت في وقت سابق صباح اليوم، بأن فرق الإطفاء والإسعاف تعاملت مع حادث تسرب لغاز داخل أحد المطاعم بمنطقة وسط البلد، أدى إلى حدوث انفجار داخل المطعم.

المصدر: وكالات