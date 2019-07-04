قتيلان بانفجار وسط العاصمة الأردنية عمان (فيديو)

لقي شخصان مصرعهما بانفجار ناجم عن تسرب للغاز في إحدى البنايات وسط العاصمة الأردنية عمان.

تحويلات مرورية في وسط البلد عقب انفجار بداخل احد المطاعم https://t.co/h0pEld0mLkpic.twitter.com/jH3bMtgDVU — اخبار الاردن (@Jordannews5) 4 июля 2019 г.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارا عنيفا هز وسط العاصمة، صباح اليوم الخميس، وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر تحطم واجهة إحدى البنايات جراء الانفجار.

وصرحت إدارة المرور بأنها اتخذت إجراءات مرورية وسط عمان حفاظا على سلامة المواطنين، مشيرة إلى أن الانفجار سببه تسرب غاز داخل أحد المطاعم.

وبحسب الناشطين فإن الانفجار نجم عن تسرب للغاز، فيما توجهت سيارات الإطفاء والإنقاذ إلى المنطقة للتعامل مع الحادث.

المصدر: وسائل إعلام أردنية