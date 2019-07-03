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تونس.. استنفار أمني ورفع درجات التأهب إلى مستويات عليا في حي الانطلاقة

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تونس.. استنفار أمني ورفع درجات التأهب إلى مستويات عليا في حي الانطلاقة
Reuters / Ammar Awad
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أفادت وسائل إعلام تونسية، يوم الأربعاء، بأن حي الانطلاقة يشهد حالة استنفار وتواجد مكثف لوحدات أمنية مختصة تمشط المكان، بعد العثور على كمية من المتفجرات بجامع "الغفران''. 

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وقالت مصادر أمنية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، إن "عملية مطاردة عنصر إرهابي أو أكثر ما زالت متواصلة بحي الانطلاقة وذلك بعد رصد تحركات مشبوهة بالمنطقة".

ودعت القوات الأمنية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من الأماكن التي يتم تمشيطها من قبل الوحدات المختصة خصوصا، لا سيما وأن العمليات الأمنية تتم في كنف السرية وبالتوزاي مع التحقيقات.

وأكدت السلطات الأمنية أنه تم رفع درجة التأهب إلى مستويات عليا تحسبا لأي طارئ، كما يجري التنسيق بين الوحدات الأمنية والسلطات الجهوية بولايتي أريانة وتونس، من أجل تفعيل العمليات الأمنية الاستباقية بالاعتماد على المعطيات الاستخباراتية المتوفرة بشأن تحركات مشبوهة لـ لعناصر إرهابية وفقا للسلطات.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء

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