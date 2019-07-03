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الخارجية الأمريكية تدين الغارة على مخيم للمهاجرين في ليبيا

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الخارجية الأمريكية تدين الغارة على مخيم للمهاجرين في ليبيا
AFP ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إدانتها للغارة الجوية على مخيم للمهاجرين في تاجوراء بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة تدين بحزم هذه الضربة المروعة على مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء بليبيا".

وأضافت أن هذا الحادث "يدل على ضرورة تخفيض كافة الأطراف الليبية لوتيرة العمليات القتالية في طرابلس وعودتها إلى العملية السياسية".

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وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد أعلنت عن مقتل 44 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين، في غارة جوية على مخيم للمهاجرين بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس.

ودعت الأمم المتحدة للتحقيق في الحادث. واعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أن الغارة ترقى إلى جريمة حرب.

واتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبي قوات المشير خليفة حفتر بتنفيذ الغارة، بينما نفى "الجيش الوطني الليبي" شن الغارة وحمل القوات الموالية لحكومة الوفاق مسؤوليتها.

المصدر: نوفوستي

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