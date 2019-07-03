إيطاليا تدين الغارة على المخيم قرب طرابلس وتدعو لوقف القتال في ليبيا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عن إدانة بلاده للغارة على مخيم للمهاجرين بالقرب من طرابلس، ودعا لوقف القتال في ليبيا.

وكتب كونتي في حسابه على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "ندين الهجوم الصادم والمأساوي على مركز الإيواء في طرابلس".

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وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي: "لقد دعونا أكثر من مرة إلى وقف القتال ونؤكد على أن الحل الوحيد في ليبيا هو حل سياسي".

وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد أعلنت عن مقتل 44 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين، في غارة جوية على مخيم للمهاجرين بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس.

ودعت الأمم المتحدة للتحقيق في الحادث. واعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن الغارة ترقى إلى جريمة حرب.

المصدر: نوفوستي