رد مصدر مصري مسؤول على المبادرة التي أعلنت عنها جماعة الإخوان المسلمين لإنهاء معاناة المسجونين في مصر.

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وأشار المصدر في تصريحات لـ RT إلى أن "القانون يأخذ مجراه ولا يلتفت لمثل هذه المبادرات التي تدل على الخواء والتخبط في جماعة الإخوان المحظورة، التي لفظتها كل أطياف الشعب المصري نتيجة جرائمها التي لا تنتهي".

ونوه المصدر إلى أن "تسريب أخبار كاذبة مثل وفاة محمود عزت وانشقاقات الجماعة والبيان الأخير، يدل على الحالة غير المسبوقة من العزلة التي تعاني منها الجماعة بعد أن كشفت مصر طبيعتها الإرهابية المجرمة داخليا وخارجيا".

وكان عبود الزمر، القيادي في الجماعة الإسلامية، قد كشف عن استعداد جماعة الإخوان المسلمين للوصول إلى حل لإنهاء معاناة المسجونين.

وتأتي موافقة الإخوان على المبادرة التي أعلن عنها عبود الزمر، بعد أيام من وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي.

ناصر حاتم

المصدر: RT