بوتين يدعو ترامب وشي جين بينغ وماكرون وميركل لحضور احتفالات عيد النصر 2020 في روسيا

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زعماء الولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا لحضور الاحتفالات بالذكرى الـ 75 لعيد النصر في روسيا، ومن المخطط توجيه دعوات مماثلة لزعماء آخرين.

وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في تصريح صحفي أدلى به، اليوم الأربعاء: "لقد سلم الرئيس رسميا عدة دعوات، وعلى وجه الخصوص خلال قمة مجموعة العشرين".

وأشار أوشاكوف إلى أن بوتين دعا كلا من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مضيفا: "مباشرة خلال الأيام القريبة، سنوجه دعوات رسمية إلى عدد كبير من عواصم العالم".

وتابع مساعد الرئيس الروسي موضحا: "يجري حاليا العمل على تشكيل القائمة، ونخطط لدعوة دائرة واسعة من الشخصيات".

وسبق أن أعلن بوتين أن روسيا تجري استعدادات واسعة للاحتفال بالذكرى الـ 75 لعيد النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، يوم 9 مايو 2020، مشددا على ضرورة الحفاظ على الحقيقة التاريخية حول الحرب العالمية الثانية.

المصدر: وكالات