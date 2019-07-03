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السيسي يؤكد تمسك مصر بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

أخبار العالم العربي

السيسي يؤكد تمسك مصر بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
Reuters FLORENCE LO
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ناقش الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التوترات في الشرق الأوسط وتسوية القضية الفلسطينية مع، ليندسي غراهام، رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، فضلا عن التباحث حول القضايا والأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وليبيا والتوتر في منطقة الخليج.

وأوضح السيسي أن مصر تواصل جهودها للمساهمة في تسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما تطرق اللقاء إلى الجهود الجارية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أشار الرئيس المصري إلى أن جهود تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تتم وفق ثوابت المرجعيات الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام، مؤكدا دعم مصر لمختلف الجهود الرامية لتنشيط عملية السلام واستئناف المفاوضات على هذا الأساس، وعلى نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الأمر الذي يغير الواقع الحالي ويفتح آفاقا لمرحلة جديدة من الأمن والتقدم والتعايش السلمي لجميع شعوب المنطقة.

المصدر: RT

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