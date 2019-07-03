فلسطين تثني على "مواقف الكويت النبيلة" والأخيرة تشيد بـ "مهنية المعلم الفلسطيني"

أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بالمواقف "النبيلة والشجاعة" للكويت بعد امتناعها عن المشاركة في "ورشة البحرين"، على الرغم من "الضغوطات التي تعرضت لها".

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وقال اشتية، اليوم الأربعاء، لدى استقباله بعثة من وزارة التربية والتعليم الكويتية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد عبد الرحمن الغيص، إنه ينقل "خالص التحيات لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا، على موقفها النبيل والشجاع بعدم ذهابها ومشاركتها في ورشة البحرين، رغم كل الضغوطات التي تعرضت لها، فهذا موقف عروبي ووطني سيسجله التاريخ".

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من جهته، أثنى الغيص على المعلمين الفلسطينيين العاملين في الكويت، منوها إلى تفانيهم وإخلاصهم في عملهم، كما أطلع رئيس الوزراء على آلية وتفاصيل التعاقد مع المعلمين الذين بلغ عددهم 300 لهذه السنة.

وأعرب اشتية عن سعادته بزيارة البعثة إلى فلسطين، مؤكدا أهميتها، "لما في ذلك من دعم لشعبنا وتضامن مع قضيتنا، خاصة في ظل الظروف الصعبة جراء الاحتلال الإسرائيلي"، مشددا على عمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين فلسطين والكويت.

المصدر: وكالات