نتنياهو: نستعد لشن عملية عسكرية واسعة إذا لزم الأمر

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة في حال تطلبت الضرورة، رغم مساعيها إلى إعادة التهدئة في المنطقة.

وقال نتنياهو، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأربعاء عقب اجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر في مقر قيادة فرقة غزة بحضور قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وقائد الفرقة: "سياساتنا واضحة، نريد إعادة التهدئة إلى ما كانت عليه، ولكن بموازاة ذلك، نستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق، إذا لزم الأمر، هذه هي تعليماتي للجيش".

ولوح نتنياهو أكثر من مرة في الأشهر الأخيرة، بتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد غزة، في حال فشل جهود التهدئة مع الفصائل الفلسطينية في القطاع وعلى رأسها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

ومنذ العام الماضي، يستمر تصعيد حاد على حدود غزة، تخللته عمليات قصف متبادلة، إضافة إلى اشتباكات عنيفة خلال "مسيرات العودة" ومظاهرات أخرى بين المحتجين والقوات الإسرائيلية على حدود القطاع مع أراضي سيطرة إسرائيل، ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين وعدد من الإسرائيليين.

المصدر: RT