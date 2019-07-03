وفد الجامعة العربية يبدأ لقاءاته في الخرطوم لدفع التوافق الوطني في السودان

يبدأ وفد جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، لقاءاته مع المسؤولين السودانيين والقوى السياسية، وذلك في إطار جهود الجامعة لدفع مساعي التوافق الوطني في السودان.

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وأشارت وكالة "سونا" الوطنية للأنباء إن الوفد الذي وصل إلى الخرطوم، أمس الثلاثاء، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، يترأسه الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة، خليل الزوارني.

ويضم وفد الجامعة العربية الذي وصل السودان مساء أمس في زيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام، كلا من الوزير المفوض، زين الصبان، ومدير إدارة القرن الإفريقي والسودان بالجامعة العربية.



المصدر: سونا