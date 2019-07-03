كوريا الجنوبية تحذر مواطنيها من السفر لبعض مناطق السعودية

شددت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء تحذيرات السفر إلى بعض المناطق في جنوب المملكة العربية السعودية.

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وقالت الوزارة إنها رفعت مستوى التحذير للأماكن الواقعة داخل المناطق التي تبعد 180 كلم من الحدود مع اليمن درجة واحدة من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث.

وأشارت إلى أن هذا القرار يرجع إلى تصاعد هجمات جماعة الحوثي اليمنية ضد السعودية خاصة في المناطق الحدودية، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

يذكر أن وزارة الخارجية لديها نظام تحذير من السفر يضم 4 مستويات، وهي المستوى الأول (التحذير الأزرق، اتخاذ الحذر) والمستوى الثاني (التحذير الأصفر، الحذر الشديد ) والمستوى الثالث (التحذير الأحمر، التوصية بالانسحاب) والمستوى الرابع (التحذير الأسود، حظر السفر).

وظلت المناطق الأخرى في السعودية دون تغيير عند المستوى الثاني.

المصدر: يونهاب