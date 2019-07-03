القوات البحرية المصرية والهندية تنفذ تدريبا بالبحر المتوسط

نفذت القوات البحرية المصرية اليوم تدريبا عابرا في البحر المتوسط بالتنسيق مع القوات البحرية الهندية، خلال زيارة السفينة الهندية " INS-TARKA" لميناء الإسكندرية.

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وأكد مكتب المتحدث باسم الجيش المصري لـ RT أن التدريبات التي شاركت فيها السفينة الحربية المصرية "دمياط"، جاءت في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع كافه الدول الشقيقة والصديقة.

RT

وشملت المناورات أنشطة عديدة منها التدريب على تعزيز إجراءات الأمن البحري وحماية خطوط المواصلات البحرية، وإدارة أعمال قتال هجومية ودفاعية مع إجراء تدريبات متنوعة باستخدام الطائرات العمودية لتعزيز أعمال قتال التشكيلات البحرية.

ونفذت قوات البلدين تمرينات دفاعية ضد تهديدات مفاجئة تمثلت في اقتراب زوارق سريعة معادية، حيث يهدف هذا النوع من التدريبات إلى تبادل الخبرات المشتركة مع القوات الهندية.

ناصر حاتم

المصدر: RT