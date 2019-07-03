بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يطلق النار على شاب فلسطيني ويسحله

وثق مقطع فيديو سحل الجيش الإسرائيلي لشاب فلسطيني بعد إصابته بالرصاص في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، أمس الثلاثاء.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في محيط الحاجز العسكري المقام بالقرب من مدخل المخيم، أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب مجموعة شبان، ما أدى لإصابة أحدهم في قدمه وسقوطه على الأرض، قبل أن يتم سحله لاعتقاله.

المصدر: RT